Как получить прививку, если вы купили сертификат о вакцинации: объяснение Ляшко

Люди, имеющие купленный сертификат вакцинации, могут получить прививку против коронавируса. Но для этого они добровольно признаются в содеянном и активно будут способствовать раскрытию преступления.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, люди с поддельными сертификатами часто обращаются за настоящей прививкой.

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Виктор Ляшко “Но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации. Мы хотим урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный документ”.

Как вакцинироваться, если купил сертификат

Министр рассказал, что делать таким людям:

Человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, но хочет получить прививку против коронавируса, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации.

Врач вызывает полицию, она фиксирует наличие у лица фейкового документа, изымает этот документ на экспертизу и проводит соответствующие процессуальные действия.

По данному факту следователи открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный сертификат, становится его участником.

Как участник уголовного судопроизводства лицо может давать показания о том, как и где получил поддельный сертификат и "своим поведением всячески способствовать раскрытию преступления".

Ляшко отметил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается по ходатайству прокурора через суд.

Кто получит наказание

Ляшко также подчеркнул, что освобождение от уголовной ответственности точно не коснется лиц, которые продавали сертификаты, или были организаторами и соучастниками таких преступлений.

Сейчас на рассмотрении в ВР находится законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Он предусматривает до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3-х лет за изготовление и продажу поддельных документов о прививках.