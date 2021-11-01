В Минздраве рассказали, что подтвердить вакцинацию в Украине можно, предъявив соответствующую справку о прививке. Международное свидетельство о вакцинации можно получить либо у семейного врача, либо в пункте прививки.

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Что нужно сделать

Обратитесь к семейному врачу или в любой пункт прививки.

Предъявите врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения одной или двух доз вакцины, сделанных за пределами Украины.

Врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника).

Врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если было сделано две прививки).

Важно! При отсутствии документа, подтверждающего факт вакцинации за границей, врач не сможет внести данные в электронную систему здравоохранения.

Однако, сгенерировать цифровой COVID-сертификат в приложении "Дия", вакцинированные за границей украинцы пока не смогут. Поскольку, данные, внесенные в ЭСОЗ из вторичного источника, не считаются доверенными.

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Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав