Как получить сертификат вакцинации, если делали прививку за границей
1 ноября 2021 , 18:43Читати новину українською
Источник:Минздрав
Украинцы, которые вакцинировались против COVID-19 за границей, могут получить международное свидетельство о вакцинации у своего семейного врача.
В Минздраве рассказали, что подтвердить вакцинацию в Украине можно, предъявив соответствующую справку о прививке. Международное свидетельство о вакцинации можно получить либо у семейного врача, либо в пункте прививки.
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Что нужно сделать
- Обратитесь к семейному врачу или в любой пункт прививки.
- Предъявите врачу официально заверенную справку, подтверждающую факт получения одной или двух доз вакцины, сделанных за пределами Украины.
- Врач внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника).
- Врач распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если было сделано две прививки).
Однако, сгенерировать цифровой COVID-сертификат в приложении "Дия", вакцинированные за границей украинцы пока не смогут. Поскольку, данные, внесенные в ЭСОЗ из вторичного источника, не считаются доверенными.
Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации в Украине
Источник: Минздрав
- За прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививку – это больше, чем за весь июнь.
- Вчера против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. 89 546 из них получили первую дозу, а остальные 28 272 – вторую.
- С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев. 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
- Всего в стране провели 17 695 591 COVID-прививку.