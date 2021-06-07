Как выглядит документ и как его получить
Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Свидетельство подойдет для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.
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Какие данные содержит свидетельство
В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.
Документ заполняют на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.
Будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей, как в загранпаспорте, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).
При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям.
Обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.
Кроме того, свидетельство должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.
И будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ.
Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.
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