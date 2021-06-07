Как получить свидетельство о вакцинации: актуальные требования

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации. В Министерстве здравоохранения рассказали, что будет содержать документ и какие требования к его получению.

Как выглядит документ и как его получить

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Свидетельство подойдет для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

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Какие данные содержит свидетельство

Для вакцин, которые вводят несколькими дозами, свидетельство выдается только после получения последней дозы.

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Документ заполняют на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей, как в загранпаспорте, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).

Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям.

Обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Кроме того, свидетельство должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

И будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ.

Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.

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