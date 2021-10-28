Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Кузина, сейчас 8 из 10 человек, которые умирают, это старики.
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Фейки о вакцинации
Поэтому он призывает каждого защитить своих родных и близких и поощрить их к вакцинации. Также главный санитарный врач отметил, что вакцины являются эффективными и безопасными, это подтверждает ряд исследований.
Игорь Кузин
"Поэтому не доверяйте фейкам или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК”.
Как получить прививку, если купили поддельный сертификат
По его словам, если человек приобрел поддельный сертификат о вакцинации и воспользовался им, то ему стоит обратиться в пункт прививки и получить настоящую вакцину и полный курс прививок.
Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное,
– сказал Кузин.
Вакцинация в Украине: коротко
- 27 октября в Украине сделали 291 985 прививок против COVID, что на 692 прививки больше, чем рекорд, установленный днем ранее.
- С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали 9 576 177 человек.
- Получили одну дозу – 9 576 175 человек
- Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей).
- В целом провели 16 793 558 прививок.