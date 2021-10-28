Как получить вакцину, если купили COVID-сертификат: объяснение Кузина

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин призвал украинцев не верить в фейки о вакцинах против коронавирусной инфекции. И рассказал, как получить прививку, если человек купил фейковый сертификат.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Кузина, сейчас 8 из 10 человек, которые умирают, это старики.

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Фейки о вакцинации

Поэтому он призывает каждого защитить своих родных и близких и поощрить их к вакцинации. Также главный санитарный врач отметил, что вакцины являются эффективными и безопасными, это подтверждает ряд исследований.

Игорь Кузин "Поэтому не доверяйте фейкам или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК”.

Как получить прививку, если купили поддельный сертификат

По его словам, если человек приобрел поддельный сертификат о вакцинации и воспользовался им, то ему стоит обратиться в пункт прививки и получить настоящую вакцину и полный курс прививок.

Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное,

– сказал Кузин.

Вакцинация в Украине: коротко