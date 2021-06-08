В Минздраве отметили, что вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством.

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Важно! Вы считаетесь полностью вакцинированными только после введения второй дозы вакцины для несколькодозных вакцин – именно ими вакцинируют в Украине,

– отметили в пресс-службе.

Вторая доза вакцины должна быть введена через:

Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21 день

CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней

Oxford / AstraZeneca – 12 недель

Как получить вторую дозу вакцины

Для вакцинации второй дозой каждого человека пригласят телефонным звонком по контакту, который он оставил после первой прививки.

Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

Если же на вакцинацию вас записывал работодатель – он организует и вторую прививку.

Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую дозу. Это касается всех вакцин, которые используются в Украине,

– заявили в Минздраве.

Будут ли вакцинировать людей, которые были привиты остаточными дозами

Да, вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.

В Минздраве напомнили, что вакцинация против COVID-19 для украинцев является добровольной и бесплатной.