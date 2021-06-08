Как получить вторую дозу против коронавируса в Украине: данные Минздрава

В Минздраве Украины напомнили, каким должен быть интервал между первой и второй дозами вакцины против коронавируса.
В Минздраве отметили, что вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством.
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Важно! Вы считаетесь полностью вакцинированными только после введения второй дозы вакцины для несколькодозных вакцин – именно ими вакцинируют в Украине,
– отметили в пресс-службе.
Вторая доза вакцины должна быть введена через:
- Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21 день
- CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней
- Oxford / AstraZeneca – 12 недель
Как получить вторую дозу вакцины
Для вакцинации второй дозой каждого человека пригласят телефонным звонком по контакту, который он оставил после первой прививки.
Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.
Если же на вакцинацию вас записывал работодатель – он организует и вторую прививку.
Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую дозу. Это касается всех вакцин, которые используются в Украине,
– заявили в Минздраве.
Будут ли вакцинировать людей, которые были привиты остаточными дозами
Да, вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.
В Минздраве напомнили, что вакцинация против COVID-19 для украинцев является добровольной и бесплатной.