Поляки вимагають від Німеччини повертати їм гроші за зроблені тести на COVID-19
Мешканці Польщі, які працюють у Німеччині, вимагають від Берліна грошові компенсації за тести на коронавірус, які необхідні для в’їзду в країну.
Источник:Європейська правда
Оскільки Польща вважається країною з високим рівнем ризику, люди, які в'їжджають в сусідні німецькі землі Бранденбург, Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія повинні пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. Такий тест повинен бути зроблений не раніше 48 годин до в'їзду.
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Німецька сторона повинна знайти рішення, за якого ті, кого це стосується, не повинні будуть нічого платити за тести,
– заявив Бартош Марош з ініціативи "Громадяни вільних кордонів".
Марош вважає, що вимога проводити такі часті – несправедливий фінансовий тягар для людей, які регулярно перетинають кордон з метою роботи.
Такий тест коштує 10 євро для прикордонних працівників і 20 євро для інших громадян.
Обмеження Німеччини стосовно громадян Польщі: що відомо
- В середині березня Мекленбург-Передня Померанія відкрила центри тестування на двох прикордонних переходах.
- Бранденбург теж невдовзі повинен ввести аналогічну процедуру.
- Німецький інститут Роберта Коха (RKI) по боротьбі з хворобами класифікує Польщу як зону високого ризику через зростання захворюваності на коронавірус.
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