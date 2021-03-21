Мешканці Польщі, які працюють у Німеччині, вимагають від Берліна грошові компенсації за тести на коронавірус, які необхідні для в’їзду в країну.

Оскільки Польща вважається країною з високим рівнем ризику, люди, які в'їжджають в сусідні німецькі землі Бранденбург, Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія повинні пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. Такий тест повинен бути зроблений не раніше 48 годин до в'їзду.

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Німецька сторона повинна знайти рішення, за якого ті, кого це стосується, не повинні будуть нічого платити за тести,

– заявив Бартош Марош з ініціативи "Громадяни вільних кордонів".

Марош вважає, що вимога проводити такі часті – несправедливий фінансовий тягар для людей, які регулярно перетинають кордон з метою роботи.

Такий тест коштує 10 євро для прикордонних працівників і 20 євро для інших громадян.

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