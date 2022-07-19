Израильские ученые утверждают, что они использовали природное средство, чтобы раны у свиней заживали вдвое быстрее, чем в других условиях. Они надеются, что смогут разработать вещество для использования человеком, и утверждают, что оно также может стать альтернативой антибиотикам будущего.

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Исследовательская группа Университета Бен-Гуриона изучила влияние дииндолилметана на бактерии в лабораторных условиях и обнаружила, что он эффективно угнетает их рост.

Как происходило исследование

Ученые взяли свиней, каждая из которых имела несколько ран и обработали их либо антибиотиками, либо синтетической формой DIM. Для полного заживления ран, обработанных антибиотиками, потребовалось в среднем 10 дней, тогда как для ран, обработанных мазью на основе DIM, потребовалось пять дней.

Почему DIM эффективно заживляет раны

Антибиотики убивают слой микробов на ране. После этого произрастает слой новой ткани, но у вас также остается мертвая ткань и мертвые бактерии. С DIM, поскольку бактерии фактически не погибают, нет слоя мертвой ткани и мертвых бактерий, поэтому заживление происходит быстрее

DIM препятствует связи между бактериями, подобно глушителям сигнала, препятствующим радио- или мобильной связи.

Бактерии "разговаривают" друг с другом посредством химических сигналов, и, блокируя или препятствуя этой связи, вы изолируете каждую бактерию, чтобы она оставалась одна. Поэтому они становятся более уязвимыми к антибиотикам и иммунной системе.

– сказал автор исследования Ариель Кушмаро.

Долгосрочная цель команды – испытать DIM на человеческих ранах и помочь ввести новый подход в медицине человека.