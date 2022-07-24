Согласно новому исследованию Колледжа здравоохранения и наук о жизни Астонского университета , люди, часто едящие фрукты, сообщают о лучшем психическом самочувствии и реже рассказывают о симптомах депрессии, чем те, кто этого не делает.

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Фрукты улучшают психическое состояние

Выводы ученых показывают, что, как часто мы едим фрукты, важнее для нашего психологического здоровья, чем их общее количество в неделю. Команда также обнаружила, что люди, едящие закуски с низким содержанием питательных веществ, например чипсы, с большей вероятностью сообщают о высоком уровне стресса.

Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 428 взрослых из Великобритании. Ученые изучали связь между потреблением фруктов, овощей, сладостей, соленых закусок и их психологическим здоровьем. Учитывая демографические факторы и образ жизни, такие как возраст, общее состояние здоровья и физические упражнения.

Исследование показало, что как богатые питательными веществами фрукты, так и несладкие пикантные закуски влияют на психологическое здоровье. Они также обнаружили, что нет прямой связи между употреблением овощей и психологическим здоровьем.

Другие исследования обнаруживали связь между фруктами и овощами и психическим здоровьем, но некоторые рассматривали фрукты и овощи по отдельности и еще меньше оценивали как частоту, так и количество потребления.

Почему фрукты могут влиять на психическое здоровье

И фрукты, и овощи богаты антиоксидантами, клетчаткой и незаменимыми микроэлементами, которые способствуют оптимальной работе мозга, но эти питательные вещества могут быть потеряны во время приготовления пищи. Поскольку мы чаще едим фрукты в сыром виде, это может объяснить их более сильное влияние на наше психологическое здоровье.

Вполне возможно, что изменение перекуса может стать простым и легким способом улучшить наше психическое состояние.