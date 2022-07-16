Нашли новую пользу грудному вскармливанию детей

Недоношенные дети часто хуже учатся и имеют более высокий риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Ученые выяснили, как вскармливание грудным молоком может повлиять на способности и нервную систему таких малышей.

Новое исследование пользы материнского молока

Исследователи из Brigham and Women's Hospital вместе с сотрудниками Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований обнаружили, что недоношенные дети, получавшие большее количество материнского молока как во время, так и после пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных, имели лучшие успехи в обучении.

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Наша работа показала, что кормление недоношенных детей материнским молоком может иметь долгосрочные преимущества для развития нервной системы.

– рассказала автор исследования Менди Браун Белфорт .

Молоко матери улучшает способности ребенка

Ученые в течение семи лет наблюдали за жизнью и развитием нервной системы у 586 детей, рожденных раньше срока – 33 недели в одном из пяти австралийских перинатальных центров. Команда изучила данные об объеме и продолжительности грудного вскармливания для каждого ребенка.

Исследователи обнаружили, что потребление материнского молока было связано с высшим IQ и большими успехами в чтении, правописании и математике. Родители также сообщили о меньшем количестве симптомов СДВГ у таких детей.

Причем эти положительные ассоциации были сильнее для малышей, рожденных раньше 30-й недели беременности. Исследователи также контролировали искажающие факторы, включая клинические и социальные.