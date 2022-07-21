Польза цветных фруктов и овощей

Новое исследование ученых из Университета Джорджии предусматривает, что здоровье пожилых женщин может быть улучшено путем диеты, богатой пигментированными каротиноидами, содержащимися в ямсе, капусте, шпинате, арбузе, болгарском перце, помидорах, апельсинах и моркови.

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Эти яркие фрукты и овощи особенно важны для предотвращения потери зрения и когнитивных функций. Исследователи доказали, что диетическое потребление пигментированных каротиноидов действует, в частности, как антиоксидант.

Женщины чаще страдают аутоиммунными заболеваниями и деменцией.

В работе подробно описано несколько дегенеративных состояний, от аутоиммунных заболеваний до деменции, которые даже с учетом различий в продолжительности жизни у женщин возникают гораздо чаще, чем у мужчин.

Если взять все аутоиммунные заболевания вместе взятые, то страдающих ими женщин будет почти 80%. Таким образом, из-за этой уязвимости, связанной непосредственно с биологией, женщины нуждаются в дополнительной профилактической помощи,

– сказал автор исследования Билли Р. Хаммонд , профессор Университета Джорджии Франклина.

Например, из всех существующих случаев дегенерации желтого пятна и деменции в мире две трети приходится на женщин. Эти заболевания, от которых женщины страдают годами, лучше подвергаются профилактике за счет изменения образа жизни, отмечают ученые.