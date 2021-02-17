Мед состоит из воды, двух простых сахаров – фруктозы и глюкозы, сложных сахаров, минералов, витаминов и белков. Некоторые из этих ингредиентов обладают антиоксидантными свойствами и могут быть в целом полезны для здоровья сердца.

Сколько можно есть меда

Мед относят к свободным сахарам, поэтому его количество в блюдах нужно контролировать. Для сравнения: чайная ложка меда содержит 21 калорию, а чайная ложка сахара около 15 калорий.

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Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать количество свободных сахаров для женщин до 100 калорий в день, или около 6 чайных ложек сахара и 4,5 ложки меда, норма для мужчин – 150 калорий в день, или около 9 чайных ложек сахара и 7 ложек меда.

В здоровом рационе на сахар должно приходиться менее 10% от общего количества потребляемой энергии. Большое количество свободного сахара приводит к избытку калорий и может вызвать ожирение. Еще от сладкого развивается кариес, возрастает риск возникновения болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа. Детям до года мед нельзя употреблять: есть риск развития детского ботулизма.

Аллергия на мед

Мед – сильный аллерген. Некоторые люди страдают аллергией на определенные его компоненты, особенно на пчелиную пыльцу. Эта аллергия может вызывать серьезные, а иногда и смертельные побочные реакции.

Симптомы аллергии

дыхание со свистом;

головокружение;

тошнота;

рвота;

чрезмерное потоотделение;

обморок;

нерегулярный сердечный ритм – аритмия;

жжение после местного применения, когда мед используют для заживления ран.

Мед и диабет

Как правило, при сахарном диабете нет разницы, что есть: сахар или мед, они оба влияют на уровень глюкозы в крови.