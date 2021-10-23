К такому выводу пришли ученые Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ранее же производители вакцин заявили, что их прививка показала эффективность против коронавируса в 90,7% в клинических испытаниях детей от 5 до 11 лет.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Возможно первая вакцина от COVID-19 для детей
Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer / BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для этой возрастной группы в США, и прививки могут быть доступны в стране в начале ноября 2021 года.
Вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna Inc связывают с редкими случаями воспаления сердца, в частности миокардитом, особенно у молодых мужчин.
Согласно отчету персонала, способность вакцины предотвратить госпитализации и смерти, вероятно, превышает риск таких неблагоприятных последствий, как миокардит сердца.
Высокая эффективность
В пятницу, 22 октября, FDA также опубликовало документы от Pfizer, в которых фармацевтическая компания заявила, что вакцина для детей была на 90,7% эффективной для предотвращения симптоматических заболеваний.
В испытания включили данные дополнительных 2 250 детей. Ученые не обнаружили новых проблем.
Обратите внимание У детей с легким течением коронавируса не вырабатываются антитела
В отчете персонала сказано, что побочные эффекты для детей младшего возраста были подобны старшим группам, которым сделали прививку. В частности, говорится о таких:
- боль в месте инъекции;
- покраснение;
- отек.
О лихорадке, усталости, головной боли, ознобе и боли в мышцах, как правило, сообщали реже и они были легче, чем у людей в возрасте от 12 лет.
Вакцинация детей в мире
- США, ЕС и Великобритания уже активно вакцинируют подростков в возрасте от 12 лет. Для иммунизации используют Pfizer.
- С 6 сентября на Кубе начали прививать детей в возрасте от 2 лет.
- Зато в Словакии иммунизация против коронавируса доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет.
- В Израиле также разрешили вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 – 11 лет, но лишь в том случае, если у них есть серьезные хронические болезни, которые могут осложнить течение COVID-19.
- В Украине также можно вакцинировать ребенка от 12 лет, но в некоторых случаях. Условия можно посмотреть на сайте Минздрава.