Обнародовали новые данные о вакцинации детей Pfizer: польза перевешивает риски

Регулятор США заявил, что вакцинация детей препаратом Pfizer от BioNTech против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В частности, в возрасте от 5 до 11 лет прививка явно перевешивает риски редких случаев воспаления сердца.

К такому выводу пришли ученые Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ранее же производители вакцин заявили, что их прививка показала эффективность против коронавируса в 90,7% в клинических испытаниях детей от 5 до 11 лет.

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Возможно первая вакцина от COVID-19 для детей

Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer / BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для этой возрастной группы в США, и прививки могут быть доступны в стране в начале ноября 2021 года.

. Препарат для маленьких детей составляет треть дозы взрослой прививки.

Вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna Inc связывают с редкими случаями воспаления сердца, в частности миокардитом, особенно у молодых мужчин.

Согласно отчету персонала, способность вакцины предотвратить госпитализации и смерти, вероятно, превышает риск таких неблагоприятных последствий, как миокардит сердца.

Высокая эффективность

В пятницу, 22 октября, FDA также опубликовало документы от Pfizer, в которых фармацевтическая компания заявила, что вакцина для детей была на 90,7% эффективной для предотвращения симптоматических заболеваний.

В испытания включили данные дополнительных 2 250 детей. Ученые не обнаружили новых проблем.

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В отчете персонала сказано, что побочные эффекты для детей младшего возраста были подобны старшим группам, которым сделали прививку. В частности, говорится о таких:

боль в месте инъекции;

покраснение;

отек.

О лихорадке, усталости, головной боли, ознобе и боли в мышцах, как правило, сообщали реже и они были легче, чем у людей в возрасте от 12 лет.

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