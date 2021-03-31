На Харківщині зріс рівень захворюваності на СОVID-19 серед дітей. В області вдруге за три дні зареєстрували смерть дитини з діагнозом COVID-19.

Дитина мала супутні захворювання

Дитина 2 місяців з міста Бахмут Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала у нашій області на стаціонарному лікуванні.

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За весь період епіднагляду за СОVID-19 в нашій області це перші діти, в яких інфекція забрала життя. Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом,

– повідомили в лабораторному центрі.

Зверніть увагу! Всього в Україні померло від СОVID-19 уже 20 дітей.

Захворюваність на Харківщині

Харківській області за останній тиждень зареєстрували 6 720 нових випадків СОVID-19, зростання у порівнянні з минулим тижнем на 28%.

Особливістю третьої "хвилі" є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. Перебіг хвороби у дітей набув більшої важкості.

В області у поточному місяці захворіло 1334 дитини. За віком – більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільники складають 38,9%, троє немовлят, народжених від хворих матерів.