Во время деменции у человека ухудшается способность мыслить. Люди теряют память, забывают слова, не могут ориентироваться в пространстве, рассуждать, понимать окружающих.

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У деменции есть различные стадии. На начальной люди могут потерять счет времени или ориентацию в пространстве, но самостоятельные во всем остальном. На поздней – они плохо узнают людей и не могут позаботиться о себе. Вот почему деменция – болезнь, которая затрагивает не одного человека, а еще и его близких.

Как помочь человеку с деменцией

Жизнь человека с деменцией должна быть предсказуемой и безопасной. Из-за проблем с памятью они могут забыть чайник на плите или перепутать шампунь с отбеливателем, поэтому обычно рекомендуют убирать все источники опасности.

Но не нужно сразу же переделывать жилье: если резко изменить привычный образ жизни, это может вызвать стресс и ухудшить состояние.

Например, пожилого человека положили в больницу, в этот момент родственники обычно пытаются разобрать квартиру, сделать ремонт, выбросить старые вещи. Этого делать нельзя: когда пожилой человек вернется домой, он может не узнать свою комнату и подумать, что его привезли в другое место. А любые изменения для людей с деменцией – это тяжело.

Поэтому общее правило таково: жизнь человека должна при возможности оставаться такой, какой была. Это означает, что вещи должны лежать на привычных местах, телевизор включаться на любимом канале, а домашний кот спать в том же уголке.

Деменция развивается постепенно, поэтому не стоит сразу выстраивать вокруг человека тепличные условия – нужно помочь ему как можно дольше оставаться независимым в быту. Это может замедлить развитие болезни, а еще поддержит настроение человека.

Доступность помощи

У человека с деменцией должна быть возможность позвать на помощь с любого места в квартире. Для этого можно:

поставить в каждой комнате дополнительные стационарные телефоны;

договориться, что он всегда носит с собой мобильный телефон. Для этого на всех вещах должен быть большой карман, а если его нет, нужно пришить;

повесить на пояс или на одежду брелок с кнопкой, с которого можно послать сигнал тревоги на телефон родственников.

Что нужно изменить

Что можно сделать для человека с деменцией без его участия:

установить поручни в ванной и туалете, чтобы можно было держаться за них;

купить цветное сиденье на унитаз, чтобы оно выделялось и человеку было удобнее ориентироваться;

улучшить освещение. Свет должен быть равномерным, ярким, но не слепить и не мигать. По ночам в коридоре нужно оставлять подсветки, чтобы можно было дойти до туалета;

убрать или закрепить коврики на полу, на которых можно поскользнуться;

спрятать провода, шнуры и все, за что можно зацепиться;

закрепить или убрать стеклянные столики, шаткие торшеры и другую неустойчивую мебель;

убрать подальше бытовую химию;

поставить дверной замок, который можно открыть снаружи, даже если другой человек закрылся изнутри. Для безопасности двери должны открываться наружу, а не внутрь квартиры.

На начальной стадии деменции люди могут оставаться сами, но по мере ухудшения состояния нужно, чтобы с ними всегда кто-то был. Чаще всего приглашают сиделку-компаньона – человека, который может ухаживать, общаться и разделять интересы.