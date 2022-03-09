Ступор – одна из сильнейших защитных реакций организма. Происходит после очень сильных нервных потрясений (взрыв, приступ, жестокое насилие), когда человек затратил столько энергии на выживание, что сил на контакт с окружающим миром у него уже нет.
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Основные признаки ступора
- резкое снижение или отсутствие произвольных движений и речи;
- отсутствие реакции на внешние раздражители (шум, свет, осязания);
- замирание в определенной позе, оцепенение, состояние полной недвижимости;
- напряжение отдельных групп мышц.
Как помочь человеку в ступоре
- Подойдите к человеку, медленно возьмите его за руку, попросите уйти с вами. Используйте фразы: "Тебе нельзя оставаться здесь", "Тебе нужна помощь" и т.д.
- Согните пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию ладони. Большие пальцы должны быть выставлены наружу.
- Человек, находясь в ступоре, слышит и видит. Потому не нужно кричать, говорите тихо, медленно и четко, но то, что может вызвать сильные эмоции.