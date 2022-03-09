Острые стрессовые реакции примитивно делятся на три типа: бей, беги, замри. Одной из мощнейших защитных реакций организма является замереть (ступор).

Ступор – одна из сильнейших защитных реакций организма. Происходит после очень сильных нервных потрясений (взрыв, приступ, жестокое насилие), когда человек затратил столько энергии на выживание, что сил на контакт с окружающим миром у него уже нет.

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Основные признаки ступора

резкое снижение или отсутствие произвольных движений и речи;

отсутствие реакции на внешние раздражители (шум, свет, осязания);

замирание в определенной позе, оцепенение, состояние полной недвижимости;

напряжение отдельных групп мышц.

Как помочь человеку в ступоре