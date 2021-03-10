Запой – это регулярное употребление алкоголя продолжительностью несколько дней или недель. Четких критериев нет. Зато после них идут промежутки времени без алкоголя.

Что такое запой

Термин "запой" существует только в постсоветской наркологии. Считается, что запойное употребление характерно для второй стадии алкогольной зависимости, когда употребление становится важнее других дел.

Также на тему Избежать заражения коронавирусом в баре почти невозможно: исследование

В этой стадии у человека сформирован синдром отмены алкоголя: организму становится очень плохо, когда концентрация этанола уменьшается. А попытки опохмелиться на следующий день могут приводить к очередному дню в опьянении. На этой стадии, чтобы захмелеть, человеку нужно выпить гораздо больше. Если сначала было достаточно пол-литра пива, то теперь для такого же эффекта нужно два с половиной.

Помимо физиологических изменений, ухудшается ментальное состояние: человек проявляет агрессию, апатию, и все чаще возникают провалы в памяти после употребления алкоголя.

Как помочь человеку, вошедшему в запой

В современной медицине алкогольная зависимость воспринимается как хроническое заболевание, которое нужно долго лечить. Человек с зависимостью может не осознавать, что у него есть проблемы и будут последствия. Поэтому важно, чтобы близкие не думали, что дело только в отсутствии силы воли или желании.

Бывает и так, что алкоголик понимает, какая у него проблема, но не знает как ее преодолеть. Чтобы знать, какой путь придется пройти для борьбы с зависимостью от алкоголя, ближнему можно помочь обратиться за консультацией к врачу-наркологу.

Помощь человеку с зависимостью, особенно если он в запое, может быть очень непростой. Также важно, чтобы человек, который помогает, заботился и о себе. Например, заручиться поддержкой друзей и семьи или обратиться к психотерапевту, если появляются симптомы тревоги или депрессии. Эксперты советуют помнить, что человек сам несет ответственность за борьбу с расстройством. Поэтому должен быть готов получить помощь со стороны.

После 6-48 часов после отказа от алкоголя у человека с зависимостью развивается синдром отмены: появляется тошнота, дрожь, потливость, тревога, навязчивые мысли. Даже если человек решил, что больше употреблять не будет, потребности организма в это время могут быть сильнее. Чтобы облегчить или предотвратить синдром отмены, можно обратиться в наркологические центры. Лучше выбирать медучреждения, имеющие государственную лицензию на осуществление пособия.

Процедуру по-простому называют выведением из запоя. Дома, в машине выездной бригады или в стационаре врачи проводят детоксикацию организма: выводят продукты распада алкоголя, восстанавливают баланс электролитов и витаминов.

Иногда синдром отмены прогрессирует до белой горячки через несколько дней после отказа. Это состояние, когда реакции человека противоречат действительности. Например, он может слышать голоса, чувствовать, что за ним ползут насекомые, представлять, что он в другом месте.