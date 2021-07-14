Как помочь младенцу легче пережить жару: советы от Минздрава

Не каждый здоровый взрослый способен вытерпеть летнюю жару. Однако новорожденным еще тяжелее в горячие летние дни.

Так, Министерство здравоохранения разработало рекомендации для родителей, как облегчить состояние ребенка в жаркие дни. В ведомстве рассказали, как при этом не навредить новорожденному.

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• Избегайте прямых солнечных лучей

Если индекс ультрафиолета выше 3, стоит избегать попадания прямых солнечных лучей.

Проверить УФ индекс можно в специальных приложениях на смартфоне.

Старайтесь гулять в тени, выбирать коляску светлых цветов или с УФ фильтром. Конечно, во время прогулки или поездки в авто солнце может попадать на кожу ребенка.

"В таких случаях открытые участки тела накройте легкой пеленкой и наденьте шапочку с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею", – посоветовали в Минздраве.

• Не перегревайте малыша

Чтобы уберечь малыша от перегрева, разденьте ребенка до подгузника, а если есть возможность, то и его снимите. Впрочем, отмечают, что дома или в тени ребенку не нужна шапочка.

. Кожа головы у новорожденного отвечает за терморегуляцию тела. Поэтому головной убор будет способствовать перегреванию тела.

Также не накрывайте ребенка одеялом. Все это повышает температуру тела и вызывает появление потницы (раздражение кожи, которое требует только гигиены).

• Купайте ребенка

В жаркие дни купайте ребенка почаще. Промывайте все складочки. Обмывайте ребенка прохладной водой (примерно +32 градуса) несколько раз в день.

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• Пользуйтесь кондиционером

В ведомстве отметили, что благоприятная температура для новорожденного – от 18 до 22 градусов тепла. Однако температуру в комнате снижайте постепенно.

"Если у вас нет кондиционера, пользуйтесь вентилятором с опцией изменения направления воздуха", – добавили медики.

Также чаще предлагайте грудное молоко, поскольку оно на 87% состоит из воды. Прикладывайте ребенка и кормите по требованию, а не по графику. Это также поможет настроить лактацию.