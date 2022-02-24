Как помочь ребенку в тревожной ситуации

В Минздраве дали советы, как успокоить детей во время войны.

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Прежде всего помните, что дети очень четко чувствуют тревогу, панику и страх своих родителей. Чтобы минимизировать негативное влияние на психику детей, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • Говорите с ребенком о том, что он чувствует/переживает, обсуждайте эмоции. Объясните, что страх перед неизвестным – это нормально.
  • Будьте рядом. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку. В ситуации, когда вас охватывает паника, вспомните что рядом – ребенок, который просто не понимает, что происходит.
  • Обсудите вместе возможный план действий. Разъясните как действовать в той или иной ситуации, составьте план. Разъясните необходимость придерживаться рекомендаций родителей.
  • Сделайте что-нибудь вместе. Попробуйте почитать книги с ребенком, вместе приготовить еду, заняться творчеством. Именно в совместной деятельности ребенок будет чувствовать вашу поддержку.
  • Контролируйте себя. Основная помощь ребенку – это ваш самоконтроль. Когда вы способны критически мыслить, оценивать ситуацию и совладать с паническими настроениями.

Паника только усугубляет ситуацию, вы не сможете принимать правильные решения, которые потенциально могут стоить вам жизни. Как сохранять спокойствие, читайте здесь.

Упражнение "54321" – чтобы успокоиться

  • Перечисли 5 красных предметов в комнате.
  • Прикоснись к 4 вещам на выбор.
  • Попробуй услышать 3 звука вокруг;
  • Понюхай 2 запаха;
  • Почувствуй на вкус что-то одно.
  • Это помогает вернуться в реальность.

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