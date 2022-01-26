В ходе испытаний оказалось, что бустерная доза AstraZeneca усиливает иммунный ответ против штаммов Бета, Дельта, Альфа, Гамма и Омикрон.

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Предварительные результаты клинического исследования по безопасности и иммуногенности показали, что третья бустерная доза вакцины Vaxzevria, разработанная компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, способствует усилению иммунного ответа против штаммов Бета, Дельта, Альфа и Гамма вируса SARS-CoV-2. По данным отдельного анализа образцов, усиление иммунного ответа также было продемонстрировано в отношении штамма Омикрон,

– заявили в компании.

Иммунитет усиливается даже после Coronavac

Исследование проводилось на людях, привитых препаратами AstraZeneca, Coronavac и мРНК-вакцинами. Согласно данным компании, бустер AstraZeneca усиливает иммунный ответ независимо от того, какими вакцинами человек сделал первые 2 дозы.

Полученные результаты дополняют полученные ранее доказательства в пользу применения третьей дозы вакцины Vaxzevria независимо от схемы первичной вакцинации. Учитывая срочную потребность в бустерной дозе, компания предоставляет эти дополнительные данные в органы здравоохранения во всем мире,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание: сейчас исследование доступно только посредством препринта – сейчас оно приходит экспертную оценку в журнале The Lancet.

Исполнительный вице-президент подразделения исследований и разработок биологических лекарственных средств компании AstraZeneca сэр Мене Пангалос подчеркнул, что компания "продолжит подачу заявлений в регуляторные органы во всем мире для возможности применения вакцины как третьей бустерной дозы".

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