В ходе испытаний оказалось, что бустерная доза AstraZeneca усиливает иммунный ответ против штаммов Бета, Дельта, Альфа, Гамма и Омикрон.
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Предварительные результаты клинического исследования по безопасности и иммуногенности показали, что третья бустерная доза вакцины Vaxzevria, разработанная компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, способствует усилению иммунного ответа против штаммов Бета, Дельта, Альфа и Гамма вируса SARS-CoV-2. По данным отдельного анализа образцов, усиление иммунного ответа также было продемонстрировано в отношении штамма Омикрон,
– заявили в компании.
Иммунитет усиливается даже после Coronavac
Исследование проводилось на людях, привитых препаратами AstraZeneca, Coronavac и мРНК-вакцинами. Согласно данным компании, бустер AstraZeneca усиливает иммунный ответ независимо от того, какими вакцинами человек сделал первые 2 дозы.
Полученные результаты дополняют полученные ранее доказательства в пользу применения третьей дозы вакцины Vaxzevria независимо от схемы первичной вакцинации. Учитывая срочную потребность в бустерной дозе, компания предоставляет эти дополнительные данные в органы здравоохранения во всем мире,
– говорится в сообщении.
Исполнительный вице-президент подразделения исследований и разработок биологических лекарственных средств компании AstraZeneca сэр Мене Пангалос подчеркнул, что компания "продолжит подачу заявлений в регуляторные органы во всем мире для возможности применения вакцины как третьей бустерной дозы".
Что следует знать о вакцине AstraZeneca
- Препарат по имени Vaxzevria разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
- Вакцина получила условную регистрацию или разрешение на экстренное использование в более чем 90 странах.
- Препарат был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
- Vaxzevria зарегистрирована в Украине для экстренного применения и используется для иммунизации населения.