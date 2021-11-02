Помогает ли цинк побороть простуду

Международная группа ученых обобщила данные исследований об эффективности добавок с цинком при простуде. Оказалось, что он имеет незначительную эффективность против болезни, но пока неизвестно, как его принимать.

Для большинства острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) возможности профилактики и лечения ограничены. Вакцинация существует только против гриппа и COVID-19. Для других ОРВИ доступны только неспецифические виды профилактики (дистанция, мытье рук и другие) и симптоматические методы лечения. Единичные пособия содержат рекомендации по применению цинка при простуде.

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Поэтому ученые из США, Австралии и Канады решили проверить, что мы на самом деле знаем о цинке при простудных заболеваниях.

Они рассмотрели данные 28 исследований эффективности цинка при простуде, в которых участвовали около 5,5 тысячи человек. В некоторых исследованиях минерал принимали для профилактики, в остальных – для лечения.

Положительные эффекты от цинка при простуде

В среднем эффективность цинка была не намного лучше, чем действие плацебо.

Авторы обзора подсчитали, что леденцы или назальный аэрозоль с цинком могли бы предупредить пять случаев простуды у 100 человек, которые ими пользовались в течение месяца.

Эти биоактивные добавки были связаны с сокращением продолжительности болезни на два дня.

На 19 человек меньше из 100 больных простудой будут чувствовать симптомы на седьмой день, если будут принимать цинк.

Однако ученые признали, что доказательства того, что прием цинка облегчает среднюю суточную тяжесть симптомов простуды, неубедительны.

В контролируемых исследованиях – нулевой результат и побочное действие

В части исследований добровольцев специально заражали риновирусами, одними из возбудителей простуды. Такие исследования не показали никакой пользы от леденцов и спреев с цинком – ни в профилактике, ни в лечении. В то же время цинк вызывал больше побочных явлений, чем плацебо. Среди них были тошнота, раздражение ротовой полости, изменение чувства вкуса. Однако эти эффекты были не тяжелыми.

Еще одна выявленная учеными проблема – имеющиеся исследования не дают четкого понимания, как лучше принимать цинк. Нет универсальной рекомендуемой дозы, неизвестен оптимальный путь введения. Также ученые не исключают, что цинк работает не против всех респираторных вирусов.

Ранее ученые из США выяснили, что витамин С и цинк не помогают излечиться от COVID-19. Добавки не способствуют выздоровлению даже если употреблять их в значительных дозах.