Помогает ли Омега-3 против депрессии

Ученые из США проанализировали, могут ли добавки с Омега-3 с рыбьим жиром предотвратить депрессию. Это самое большое клиническое исследование такого рода на данный момент.

Клинические испытания показывают, что добавки с рыбьим жиром омега-3 не помогают предотвратить депрессию.

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Эксперты рекомендовали добавки омега-3 для уменьшения рецидивов депрессии у некоторых пациентов из группы высокого риска, но нет никаких рекомендаций, связанных с использованием этих добавок для предотвращения этой болезни. Кроме того, исследования по этой теме давали неоднозначные результаты.

Как проводилось большое исследование

Чтобы внести ясность, исследователи разработали пробную профилактику депрессии с витамином D и омега-3 (VITAL-DEP).

В исследовании приняли участие 18 353 взрослых в возрасте 50 лет и старше, у которых не было депрессии.

Рандомизированным образом участникам назначили добавки витамина D и/или омега-3 и плацебо.

В среднем участники принимали препараты 5,3 года.

Результаты анализа

Ученые не обнаружили чистой пользы добавок омега-3 для предотвращения депрессии или улучшения настроения. Как отметили исследователи, "не было никакого вредного или положительного влияния омега-3 на общее настроение примерно за 5 – 7 лет наблюдений".