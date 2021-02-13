Витамин С и цинк не помогают излечиться от COVID-19. Добавки не способствуют выздоровлению, даже если употреблять их в значительных дозах.

К такому выводу пришла команда клиники Кливленда. Ученые провели первое основательное исследование популярных добавок.

К теме Успех на 96%: новые таблетки за 48 часов снизили вирусную нагрузку SARS-CoV-2

Как проводили исследования

Отмечается, что в период с апреля по октябрь прошлого года исследователи назначили 214 пациентам с коронавирусом употребление различных доз аскорбиновой кислоты и цинка (дозировку и вид добавок определяли рандомно).

В этом рандомизированном клиническом исследовании амбулаторных пациентов с диагнозом SARS-CoV-2 лечение высокими дозами глюконата цинка, аскорбиновой кислоты или комбинацией добавок не привело сокращение продолжительности симптомов в сравнении со стандартным лечением,

- отметили исследователи.

Кроме того, в обычной жизни большинство людей принимают аскорбиновую кислоту и цинк в значительно более низких дозировках.

Поэтому демонстрация того, что даже высокие дозы аскорбиновой кислоты и цинка не приносят пользы, предусматривает очевидное отсутствие эффективности.

Исследователи также отметили, что употребление добавок, польза которых не доказана, может быть даже вредным из-за побочных эффектов.

Побочные последствия неконтролируемого потребления добавок

Цинк в больших дозах вызывает металлический привкус, сухость во рту и желудочно-кишечную непереносимость.

Аскорбиновая кислота может вызвать желудочно-кишечную непереносимость.

В текущем исследовании доля пациентов в подгруппах аскорбиновой кислоты сообщила о побочных эффектах, в частности тошноте, диарее и спазмах желудка,

- говорится в исследовании.

Заметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала отсутствие рекомендаций относительно употребления витаминов D и C, а также цинка, для профилактики или лечения COVID-19.

При этом в Украине врачи часто назначают эти добавки в случае легкого течения коронавируса якобы для скорейшего выздоровления и поддержания организма.