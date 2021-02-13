Помогает ли витамин С и цинк в лечении коронавируса: первое масштабное исследование
Витамин С и цинк не помогают излечиться от COVID-19. Добавки не способствуют выздоровлению, даже если употреблять их в значительных дозах.
Источник:JAMA Network Open
К такому выводу пришла команда клиники Кливленда. Ученые провели первое основательное исследование популярных добавок.
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Как проводили исследования
Отмечается, что в период с апреля по октябрь прошлого года исследователи назначили 214 пациентам с коронавирусом употребление различных доз аскорбиновой кислоты и цинка (дозировку и вид добавок определяли рандомно).
В этом рандомизированном клиническом исследовании амбулаторных пациентов с диагнозом SARS-CoV-2 лечение высокими дозами глюконата цинка, аскорбиновой кислоты или комбинацией добавок не привело сокращение продолжительности симптомов в сравнении со стандартным лечением,
- отметили исследователи.
Кроме того, в обычной жизни большинство людей принимают аскорбиновую кислоту и цинк в значительно более низких дозировках.
Исследователи также отметили, что употребление добавок, польза которых не доказана, может быть даже вредным из-за побочных эффектов.
Побочные последствия неконтролируемого потребления добавок
- Цинк в больших дозах вызывает металлический привкус, сухость во рту и желудочно-кишечную непереносимость.
- Аскорбиновая кислота может вызвать желудочно-кишечную непереносимость.
В текущем исследовании доля пациентов в подгруппах аскорбиновой кислоты сообщила о побочных эффектах, в частности тошноте, диарее и спазмах желудка,
- говорится в исследовании.
Заметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала отсутствие рекомендаций относительно употребления витаминов D и C, а также цинка, для профилактики или лечения COVID-19.
При этом в Украине врачи часто назначают эти добавки в случае легкого течения коронавируса якобы для скорейшего выздоровления и поддержания организма.
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