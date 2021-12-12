Помощь вертолетом: как в Украине работает авиамедицинская программа

За последние полгода авиационные подразделения МВД, работающие вместе с бригадами скорой помощи Минздрава, совершили 85 вылетов для спасения тяжелобольных.

От каждого вызова зависела жизнь и здоровье людей. Вертолетом транспортировали и тяжелобольных, и органы для трансплантации.

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Только за первый месяц работы Единого аэромедицинского пространства удалось спасти 7 граждан, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, а также вовремя доставить орган для трансплантации для маленького мальчика, нуждавшегося в срочной операции,

– говорится в сообщении МВД.

Статистика вызовов за последние полгода

За последние 6 месяцев больше всего аэромедицинских вызовов было выполнено во Львовской области. В целом полицейские вертолеты осуществили:

35 вылетов из Киевского региона,

и 38 вылетов из Львовского региона.

Кроме того, к аэромедицинским пелетам привлекали и авиатехнику ГСЧС Украины. За этот же период спасатели совершили 12 вылетов.

Как распределяются вызовы:

Авиация МВД во Львовском регионе покрывает 7 областей: Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровненскую, Тернопольскую и Черновицкую.

Авиация МВД Киевского региона охватывает Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и Киев.

Для чего это нужно

Программа медицинско-спасательной авиации введена для помощи людям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, но проживающих в отдаленных населенных пунктах. К примеру, во время инсульта важна каждая минута. И если до пункта назначения нельзя добраться автомобилем, тогда к медицинской транспортировке привлекают вертолеты.

в 2021 году по инициативе Минздрава и МВД в Украине создали Единое аэромедицинское пространство. Он предусматривает введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку органов для трансплантации. 1 апреля 2021 года на дежурство вступила авиация МВД во Львовском регионе, а 1 мая – в Киевском.