Помощь вертолетом: как в Украине работает авиамедицинская программа
Источник:МВС
За последние полгода авиационные подразделения МВД, работающие вместе с бригадами скорой помощи Минздрава, совершили 85 вылетов для спасения тяжелобольных.
От каждого вызова зависела жизнь и здоровье людей. Вертолетом транспортировали и тяжелобольных, и органы для трансплантации.
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Только за первый месяц работы Единого аэромедицинского пространства удалось спасти 7 граждан, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, а также вовремя доставить орган для трансплантации для маленького мальчика, нуждавшегося в срочной операции,
– говорится в сообщении МВД.
Статистика вызовов за последние полгода
За последние 6 месяцев больше всего аэромедицинских вызовов было выполнено во Львовской области. В целом полицейские вертолеты осуществили:
- 35 вылетов из Киевского региона,
- и 38 вылетов из Львовского региона.
Кроме того, к аэромедицинским пелетам привлекали и авиатехнику ГСЧС Украины. За этот же период спасатели совершили 12 вылетов.Обратите внимание: в 2021 году по инициативе Минздрава и МВД в Украине создали Единое аэромедицинское пространство. Он предусматривает введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку органов для трансплантации. 1 апреля 2021 года на дежурство вступила авиация МВД во Львовском регионе, а 1 мая – в Киевском.
Как распределяются вызовы:
- Авиация МВД во Львовском регионе покрывает 7 областей: Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровненскую, Тернопольскую и Черновицкую.
- Авиация МВД Киевского региона охватывает Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и Киев.
Для чего это нужно
Программа медицинско-спасательной авиации введена для помощи людям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, но проживающих в отдаленных населенных пунктах. К примеру, во время инсульта важна каждая минута. И если до пункта назначения нельзя добраться автомобилем, тогда к медицинской транспортировке привлекают вертолеты.