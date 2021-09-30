С помощью ДНК можно узнать, был ли у вас нерожденный близнец

У одного из восьми человек во время внутриутробного развития есть эмбрион-близнец, но в большей части случаев он остается недоношенным, то есть, не рождается. Новое изобретение дает возможность разработать тест, который позволит любому узнать, был ли такой близнец у него.

Около 12% беременностей начинаются как многоплодные, но только 2% завершаются рождением близнецов. Этот феномен называют синдромом исчезающего близнеца. Считается, что он часто проходит незамеченным.

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Новое исследование

Ученые из Нидерландов и Австралии исследовали эпигенетические изменения ДНК у однояйцевых или монозиготных (появившихся в результате деления одной яйцеклетки вскоре после оплодотворения) близнецов. Они сравнили их с аналогичными особенностями людей, у которых не было близнецов.

Авторы проанализировали данные четырех эпигенетических исследований близнецов в Великобритании, Австралии, Нидерландах и Финляндии. Они обнаружили 834 области ДНК, паттерн изменений к которым отличался у близнецов и людей, родившихся в результате одноплодной беременности.

Какие возможности даст новое открытие

Причиной специфических изменений в ДНК у однояйцевых ученые считают особенности их раннего развития. Некоторые найденные ими эпигенетические маркеры связаны с работой генов, которые отвечают за возможность разделения эмбриона.

Ученые указывают, что в будущем возможно появление теста, который позволит человеку узнать, был ли у него внутриутробный близнец, который исчез до рождения. Они ожидают, что его точность может составить 70%. Одно из ограничений гипотетического теста – он способен выявлять наличие только монозиготных, но не дзиготных (появившихся из разных яйцеклеток), близнецов.

Авторы отметили, что с появлением большего количества научных данных точность прогнозов такого теста может измениться.

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