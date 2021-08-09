Ученые неоднократно изучали возможную связь между РАС и микробиомом кишечника ребенка, однако ранее подобные исследования проводились преимущественно на животных моделях.

Также на тему: Действительно ли увеличивается количество людей с аутизмом и что ждет украинцев с таким диагнозом

Как происходило исследование

В новом исследовании участвовали 128 детей в возрасте 3 – 6 лет, у половины из них диагностировали аутизм. Все остальные дети были включены в контрольную группу для сравнения данных. В течение двух лет специалисты изучали состав кала у каждого из детей и оценивали влияние питания на него.

Уникальность микробиома

Ученые обнаружили задержку развития микробиома кишечника у детей с РАС, нехарактерную для детей без этого психического нарушения. Кроме того, в их кишечнике содержались пять типов бактерий, которых нет у их здоровых сверстников.

Один из пяти типов бактерий, Clostridiun, выделяет нейротоксины. Они передаются в мозг и влияют на эмоции и социальное взаимодействие ребенка,

– объяснили ученые.

Также они собрали подробные сведения о питании всех детей, которые принимали участие в этом исследовании, и обнаружили, что почти не существует разницы между рационом детей с аутизмом и без него. Это свидетельствует о том, что питание не является важным фактором.

Какое это имеет значение

По мнению авторов исследования, полученные данные в перспективе могут быть использованы в качестве маркера для диагностического теста на аутизм, чувствительность которого будет не менее 80%. Не исключено также, что коррекция микробиома детского кишечника может стать ключом к созданию эффективного лечения аутизма.