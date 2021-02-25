Инженеры из Японии продемонстрировали, как капли влаги, которые содержат вирусные частицы, распространяются в самых разнообразных условиях.

Ученые из инженерного факультета Университета Аояма Гакуин и из Колледжа эстетики Ямано провели наглядный эксперимент, который оценивает самый эффективный способ передачи инфекции – распространение капель в воздухе.

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Для визуализации микроскопических капелек исследователи применили простую, но довольно оригинальную и эффективную технику.

Участники вдыхали аэрозоль из вейпа и произносили традиционное японское деловое приветствие. Воздух, который выдыхали люди, подсвечивали лазером, который отражался от капель глицерина и пропиленгликоля. Это наглядно продемонстрировало, как потоки воздуха выходят изо рта и носа говорящего человека.

Японские исследователи имитировали типичные ситуации, где необходимо тесное взаимодействие двух людей лицом к лицу. К примеру, во время посещения предприятий сферы услуг (парикмахерских или салонов красоты), медицинских кабинетов и тому подобное. Эксперименты проводились как с использованием масок и лицевых щитков, так и вовсе без них.

Выводы исследования

Результаты эксперимента на самом деле являются достаточно предсказуемыми, ведь согласуются с результатами предыдущих моделирований. Все просто – средства индивидуальной защиты нужно использовать обязательно, но если при этом не соблюдать социальную дистанцию, то они могут не помочь.

Хуже всего, когда люди не закрывают рот и нос маской. В таких случаях вирусные частицы беспрепятственно разлетаются вокруг с большой скоростью.

В таких случаях вирусные частицы беспрепятственно разлетаются вокруг с большой скоростью. Наличие маски значительно улучшает ситуацию, ведь капельки поднимаются только вверх. Правда, потом они все равно оседают на землю или окружающие предметы.

Щиток хорошо предохраняет собеседника от носителя вируса. Но все равно количество микрокапель, которые зависают в воздухе, остается достаточно большим. Поэтому без острой необходимости каких-либо близких контактов следует избегать .

. Кроме этого, это исследование в очередной раз демонстрирует, насколько опасными могут быть бессимптомные носители. Ведь даже без кашля или чихания вирус легко распространяется во время разговора.

Все видеозаписи эксперимента доступны на странице публикации научной работы.