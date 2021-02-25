С помощью вейпа и лазера показали, как COVID-19 распространяется даже через маску
Инженеры из Японии продемонстрировали, как капли влаги, которые содержат вирусные частицы, распространяются в самых разнообразных условиях.
Источник:Physics of Fluids
Ученые из инженерного факультета Университета Аояма Гакуин и из Колледжа эстетики Ямано провели наглядный эксперимент, который оценивает самый эффективный способ передачи инфекции – распространение капель в воздухе.
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Для визуализации микроскопических капелек исследователи применили простую, но довольно оригинальную и эффективную технику.
Участники вдыхали аэрозоль из вейпа и произносили традиционное японское деловое приветствие. Воздух, который выдыхали люди, подсвечивали лазером, который отражался от капель глицерина и пропиленгликоля. Это наглядно продемонстрировало, как потоки воздуха выходят изо рта и носа говорящего человека.
Японские исследователи имитировали типичные ситуации, где необходимо тесное взаимодействие двух людей лицом к лицу. К примеру, во время посещения предприятий сферы услуг (парикмахерских или салонов красоты), медицинских кабинетов и тому подобное. Эксперименты проводились как с использованием масок и лицевых щитков, так и вовсе без них.
Выводы исследования
- Результаты эксперимента на самом деле являются достаточно предсказуемыми, ведь согласуются с результатами предыдущих моделирований. Все просто – средства индивидуальной защиты нужно использовать обязательно, но если при этом не соблюдать социальную дистанцию, то они могут не помочь.
- Хуже всего, когда люди не закрывают рот и нос маской. В таких случаях вирусные частицы беспрепятственно разлетаются вокруг с большой скоростью.
- Наличие маски значительно улучшает ситуацию, ведь капельки поднимаются только вверх. Правда, потом они все равно оседают на землю или окружающие предметы.
- Щиток хорошо предохраняет собеседника от носителя вируса. Но все равно количество микрокапель, которые зависают в воздухе, остается достаточно большим. Поэтому без острой необходимости каких-либо близких контактов следует избегать.
- Кроме этого, это исследование в очередной раз демонстрирует, насколько опасными могут быть бессимптомные носители. Ведь даже без кашля или чихания вирус легко распространяется во время разговора.
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