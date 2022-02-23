Коллективный иммунитет – это когда достаточное количество населения имеет иммунитет к вирусу, поэтому ему трудно распространиться на тех, кто не защищен вакцинацией или предыдущей инфекцией.

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Например, для коллективного иммунитета против кори необходимо, чтобы около 95% населения было защищено. Ранние надежды на коллективный иммунитет против коронавируса исчезли по нескольким причинам.

Антитела исчезают

Первая состоит в том, что антитела, вырабатываемые после вакцинации или инфекции, со временем уменьшаются. В то время как вакцины обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний, снижение уровня антител означает, что заразиться по-прежнему можно.

Мало вакцинированных

Существует большое неравенство доступа к вакцинам. В некоторых странах с низким уровнем дохода вакцинировано менее 5% населения. Богатые страны борются с противниками вакцинации. А маленькие дети все еще не могут получить прививку.

Мутации вируса

Пока вирус распространяется, он мутирует, чтоб выжить. Эти мутанты, такие как Омикрон, могут лучше избегать защиты людей после вакцинации или болезни.

Хорошие новости

Человечество движется к эндемичности коронавируса – инфекция продолжает циркулировать, но люди обладают достаточной защитой, чтобы будущие всплески не были столь разрушительными. Многие ученые считают, что COVID-19 впоследствии станет похожим на грипп и повлечет за собой сезонные вспышки, но не огромные эпидемии.