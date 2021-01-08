"Поможет при поездках за границу": в Дании хотят выдавать людям "паспорт вакцинации"
Дания планирует выдавать гражданам "паспорт вакцинации против COVID". В нем будет указано, делал ли человек прививку против коронавируса.
Что известно о документе
Министерство здравоохранения Дании намерено выпустить такой паспорт уже в начале 2021 года, сообщает The Local.
Кстати "Коронавирусная" ID-карта: как выглядит документ в Великобритании, подтверждающий вакцинацию
Люди, которые вакцинировались, смогут загрузить документацию через специальный сайт. Перед тем нужно будет войти в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.
Зачем нужен паспорт
В Минздраве Дании уверяют, что паспорт будет полезным для тех, кто путешествует за границу. В министерстве предполагают, что другие страны могут требовать такой документ.
Документацию будут обновлять в соответствии с появлением новой информации. Например, о том как долго эффективны препараты.
Заметим, в Венгрии хотят ввести COVID-паспорт, где будет отражена информация о вакцинации человека. Без документа не будут пускать в общественные места.
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