Понедельник не виноват – биолог рассказала, почему невозможно выспаться заранее

С современным темпом жизни в будние дни не всегда удается поспать дольше. Впрочем, будет ошибкой считать, что на выходных можно выспаться наперед.

Ольга Маслова – кандидат биологических наук, основательница научно-популярной инициативы Nobilitet, соавтор женского календаря Solomia Today рассказала, почему это не так. Ученый называет подобное так называемым "социальным джетлагом".

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Социальный джетлаг

Она объяснила, что мы никуда не летим, не меняем часовой пояс, но организм чувствует то же самое. Это происходит, если мы делаем большую разницу времени сна в будний и выходной день в более чем 2 – 3 часа.

Ольга Маслова “То есть, если в будний день вы просыпаетесь в 8 часов утра, а на выходных в 10 – то все будет нормально. А если в 5 и в 12 – организм очень истощается ”.

Из-за этого и появляется много мемчиков о том, что люди ненавидят понедельник, хотя "понедельник не виноват, а организм просто не может адаптироваться".

Более того, человек тогда труднее контролирует свое поведение и настроение.

Взрослые должны регулярно спать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо более 9 часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать меньше 6 часов.