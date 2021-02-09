Пониженная температура тела: почему возникает и что делать
36,6 – это не единственная норма. Температура тела у здоровых людей колеблется от 37,1 до 37,2 градуса Цельсия. Наш организм постоянно регулирует нашу температуру в соответствии с условиями окружающей среды.
Источник:Mayo Clinic
Каковы причины снижения температуры
Есть несколько состояний, при которых температура тела снижается ниже нормы.
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Гипотиреоз – недостаточная выработка гормонов щитовидной железы. Гипотиреоз может протекать бессимптомно на ранних стадиях, но со временем он вызывает: ожирение, боли в суставах, болезни сердца и бесплодие.
Хотя гипотиреозом чаще всего болеют женщины среднего и старшего возраста, заболевание может возникать даже у малышей.
Симптомы гипотиреоза включают:
- увеличенную щитовидную железу (зоб);
- усталость;
- повышенную чувствительность к холоду;
- запор;
- сухую кожу;
- прибавки в весе;
- опухшее лицо;
- слабость и боль в мышцах;
- замедление пульса.
Железодефицитная анемия – состояние, при котором организму не хватает эритроцитов, чтобы поставлять нужное количество кислорода в ткани. Без достаточного количества железа организм не может вырабатывать в красных кровяных тельцах нужное количество гемоглобина.
Симптомы железодефицитной анемии:
- усталость, слабость;
- головокружение;
- головная боль;
- бледная кожа;
- ускоренное сердцебиение;
- ломкие ногти и волосы.
Долгое пребывание на холоде может привести к переохлаждению, или гипотермии. Младенцы и пожилые люди особенно склонны к переохлаждению, поскольку их тела не так хорошо справляются с терморегуляцией.
Чтобы избежать переохлаждения, в морозный день одевайтесь теплее и на длительной прогулке лучше не пейте алкоголь. Он расширяет кровеносные сосуды, поэтому тело быстрее теряет тепло.
Когда обращаться к врачу из-за низкой температуры тела
Конечно, не нужно бежать в больницу каждый раз, когда температура опускается чуть ниже нормы. Но если ваша температура постоянно ниже 35°C и вы испытываете какие-то неприятные симптомы, все же следует поговорить с терапевтом.
Дрожь, ощущение сильной усталости, сонливость, спутанность сознания, нарушение координации, невнятная речь – признаки гипотермии, при которых стоит обратиться за помощью. Если нет возможности проконсультироваться с врачом, попробуйте согреться с помощью одеял, горячего чая и сладкой пищи, например шоколадки (эти продукты быстро расщепляются в желудке и дают большое количество калорий, которые идут на обогрев).
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