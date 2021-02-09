36,6 – это не единственная норма. Температура тела у здоровых людей колеблется от 37,1 до 37,2 градуса Цельсия. Наш организм постоянно регулирует нашу температуру в соответствии с условиями окружающей среды.

Каковы причины снижения температуры

Есть несколько состояний, при которых температура тела снижается ниже нормы.

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Гипотиреоз – недостаточная выработка гормонов щитовидной железы. Гипотиреоз может протекать бессимптомно на ранних стадиях, но со временем он вызывает: ожирение, боли в суставах, болезни сердца и бесплодие.

Хотя гипотиреозом чаще всего болеют женщины среднего и старшего возраста, заболевание может возникать даже у малышей.

Симптомы гипотиреоза включают:

увеличенную щитовидную железу (зоб);

усталость;

повышенную чувствительность к холоду;

запор;

сухую кожу;

прибавки в весе;

опухшее лицо;

слабость и боль в мышцах;

замедление пульса.

Железодефицитная анемия – состояние, при котором организму не хватает эритроцитов, чтобы поставлять нужное количество кислорода в ткани. Без достаточного количества железа организм не может вырабатывать в красных кровяных тельцах нужное количество гемоглобина.

Симптомы железодефицитной анемии:

усталость, слабость;

головокружение;

головная боль;

бледная кожа;

ускоренное сердцебиение;

ломкие ногти и волосы.

Долгое пребывание на холоде может привести к переохлаждению, или гипотермии. Младенцы и пожилые люди особенно склонны к переохлаждению, поскольку их тела не так хорошо справляются с терморегуляцией.

Чтобы избежать переохлаждения, в морозный день одевайтесь теплее и на длительной прогулке лучше не пейте алкоголь. Он расширяет кровеносные сосуды, поэтому тело быстрее теряет тепло.

Когда обращаться к врачу из-за низкой температуры тела

Конечно, не нужно бежать в больницу каждый раз, когда температура опускается чуть ниже нормы. Но если ваша температура постоянно ниже 35°C и вы испытываете какие-то неприятные симптомы, все же следует поговорить с терапевтом.

Дрожь, ощущение сильной усталости, сонливость, спутанность сознания, нарушение координации, невнятная речь – признаки гипотермии, при которых стоит обратиться за помощью. Если нет возможности проконсультироваться с врачом, попробуйте согреться с помощью одеял, горячего чая и сладкой пищи, например шоколадки (эти продукты быстро расщепляются в желудке и дают большое количество калорий, которые идут на обогрев).