Известно, что черный и зеленый чай способен занижать давление. Наконец ученые выяснили, почему так происходит. На основе новых знаний могут сделать новые препараты для лечения гипертонии.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили механизмы, как чай влияет на кровеносные сосуды. Это открывает путь к лечению гипертонии.

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Исследование показало, что 2 типа флавоноидов (эпикатехин галлат и эпигаллокатехин-3-галлат), которые содержатся в зеленом и черном чае, расширяют кровеносные сосуды путем активации белка калиевого канала под названием KCNQ5.

Новое открытие объясняет положительные свойства чая против гипертонии и станет путем к разработке препаратов на основе катехинов для снижения артериального давления.

Также оказалось, что KCNQ5 экспрессируется в различных частях мозга и регулирует передачу сигналов между нейронами. А вот мутации KCNQ5 могут нарушать функцию калиевого канала, что впоследствии приводит к эпилептической энцефалопатии.

Поэтому ученые считают, что с помощью катехинов они могут исправлять функции каналов KCNQ5 для коррекции нарушений возбудимости мозга.

Не все так просто: какие привычки могут снизить пользу чая