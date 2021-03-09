Поняли, как чай снижает давление: теперь с него будут делать таблетки
Известно, что черный и зеленый чай способен занижать давление. Наконец ученые выяснили, почему так происходит. На основе новых знаний могут сделать новые препараты для лечения гипертонии.
Источник:University of California, Irvine
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили механизмы, как чай влияет на кровеносные сосуды. Это открывает путь к лечению гипертонии.
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Исследование показало, что 2 типа флавоноидов (эпикатехин галлат и эпигаллокатехин-3-галлат), которые содержатся в зеленом и черном чае, расширяют кровеносные сосуды путем активации белка калиевого канала под названием KCNQ5.
Новое открытие объясняет положительные свойства чая против гипертонии и станет путем к разработке препаратов на основе катехинов для снижения артериального давления.
Также оказалось, что KCNQ5 экспрессируется в различных частях мозга и регулирует передачу сигналов между нейронами. А вот мутации KCNQ5 могут нарушать функцию калиевого канала, что впоследствии приводит к эпилептической энцефалопатии.
Поэтому ученые считают, что с помощью катехинов они могут исправлять функции каналов KCNQ5 для коррекции нарушений возбудимости мозга.
Не все так просто: какие привычки могут снизить пользу чая
- Добавление молока в чай нарушает активацию KCNQ5, то есть, снижает положительный эффект чая. Но ученые заметили, что эксперимент проводился в культуре клеток и полностью переводить результаты для человека нельзя. Исследователи уверены, что среда в желудке человека способна отделять катехины от белков и других молекул молока, которые могли бы заблокировать полезные эффекты катехинов.
- Потребление зеленого чая холодным. Ученые определили, что нагрев зеленого чая до 35 градусов по Цельсию делает его более эффективным в активации KCNQ5. Но температура тела человека все равно составляет примерно 37 градусов по Цельсию. Поэтому не важно, принимает человек чай холодным или горячим.
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