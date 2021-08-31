Поняли, как именно коронавирус убивает людей

Основная причина тяжелых случаев коронавирусной инфекции, приводящие к смерти, – высокая концентрация коронавирус SARS-CoV-2 в легких.

Специалисты собрали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса. Всем им сделали процедуру бронхоскопии для очищения легких.

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Врачи определили состав присутствующих в тканях микробов, бактерий и грибков, а также количество вируса SARS-CoV-2 и тип иммунных клеток.

Вирус в легких

Ученые выяснили, что умершие от коронавируса люди имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем у тяжелых пациентов, которые выздоровели.

При этом специалисты не нашли доказательств того, что причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция, однако, по словам авторов работы, это может быть связано с тем, что практически всем тяжелобольным прописывали курс антибиотиков.

Сбой в иммунной системе

Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких,

– отметили ученые.

Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержания иммунитета в борьбе против COVID-19.

Недавно ученые нашли новое суперантитело против коронавируса. Его особенность в том, что оно крепится к той части вируса, которая обычно не меняется при мутациях, вследствие чего достигается высокая эффективность. Ученые протестировали терапию против наиболее распространенных мутаций – потенциальных угроз очередной волны пандемии, и во всех случаях антитела успешно нейтрализовали SARS-CoV-2.