Ученые стремились выяснить, имеет ли экспериментальная терапия фармакологический эффект или же люди просто чувствуют облегчение на фоне эффекта плацебо.

К теме Рассекретили 60-летнюю загадку репликации ДНК

Обычного знания о том, что какое-то вещество может облегчить боль, достаточно, чтобы уменьшить болевую чувствительность. Это эффект ожидания,

– пояснили авторы.

Как проводили исследования

Новый эксперимент провели среди 15 взрослых здоровых людей. Болевые ощущения добровольцы испытывали через умеренное тепловое воздействие, а специальное оборудование анализировало реакцию нервной системы.

Ученые сообщали участникам о введении каннабидиола, в то время, как они получали плацебо и наоборот. Каждый из участников на разных этапах исследования получил плацебо, а также каннабидиол. Таким образом, ученые планировали оценить эффект ожидания от реальной пользы.

Исследователи предполагали, что лучший эффект будет среди тех, кто ожидал каннабидиола, но по факту получал плацебо. Однако результаты были не совсем такими.

Результаты эксперимента

Улучшение в показателях боли были как в группе каннабидиола, так и в группе плацебо, которой солгали.

Несмотря на похожий эффект, различные показатели боли по-разному реагировали на плацебо и каннабидиол, поэтому пока ученые не могут объяснить всего механизма, обеспечивающего эффект обезболивания.

Вероятно, каннабидиол не снижает интенсивность боли, но влияет на ее ощущение. То есть, не угнетает болевые ощущения непосредственно, но изменяет эмоциональную реакцию мозга на боль.

Теперь команда планирует понять фармакологические и психологические механизмы действия каннабидиола и эффекта ожидания.