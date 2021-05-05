Ученые проанализировали 12 плацент здоровых женщин с беременностью от 5 до 36 недель. Они обнаружили, что клетки плаценты, которые могут быть заражены SARS-Cov-2, имеют рецепторы АПФ2, которые патоген использует, как "шлюз" для проникновения в организм.
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Когда беременная женщина может передать коронавирус ребенку
Это означает, что этот орган может быть не только инфицирован, но и локально распространять вирус. Однако выяснилось также, что на поздних сроках беременности АПФ2 располагаются на клетках таким образом, что вирус, циркулирующий в крови матери, не может на них влиять.
Скорее всего, это предотвращает заражение плаценты. Авторы исследования отметили, что такой защитный эффект достаточно редко наблюдался в первом триместре, поэтому с большей вероятностью внутриутробная передача происходит именно на ранних сроках беременности.
Поскольку все больше беременных женщин выздоравливают от SARS-CoV-2 в первом триместре, важно сохранять бдительность в отношении возможной плацентарной инфекции и передачи вируса от матери к плоду,
– сообщили авторы исследования.
Ученые добавили, что влияние коронавируса на плод и новорожденного пока не изучено.
Вероятность заражения
- Ранее та же группа ученых оценила вероятность передачи вируса от беременной женщины плоду. В исследовании участвовали 127 женщин с беременностью в третьем триместре, у 64 будущих мам был подтвержден COVID-19.
- Но при этом ни у одной вирус не обнаружен в крови, в том числе пуповинной. Ученые считают, что именно отсутствие патогена в материнской крови может блокировать передачу патогена будущему ребенку.