Ученые проанализировали 12 плацент здоровых женщин с беременностью от 5 до 36 недель. Они обнаружили, что клетки плаценты, которые могут быть заражены SARS-Cov-2, имеют рецепторы АПФ2, которые патоген использует, как "шлюз" для проникновения в организм.

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Когда беременная женщина может передать коронавирус ребенку

Это означает, что этот орган может быть не только инфицирован, но и локально распространять вирус. Однако выяснилось также, что на поздних сроках беременности АПФ2 располагаются на клетках таким образом, что вирус, циркулирующий в крови матери, не может на них влиять.

Скорее всего, это предотвращает заражение плаценты. Авторы исследования отметили, что такой защитный эффект достаточно редко наблюдался в первом триместре, поэтому с большей вероятностью внутриутробная передача происходит именно на ранних сроках беременности.

Поскольку все больше беременных женщин выздоравливают от SARS-CoV-2 в первом триместре, важно сохранять бдительность в отношении возможной плацентарной инфекции и передачи вируса от матери к плоду,

– сообщили авторы исследования.

Ученые добавили, что влияние коронавируса на плод и новорожденного пока не изучено.

Вероятность заражения