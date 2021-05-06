Суть исследование

Когда говорят об иммунитете, обычно упоминают адаптивную иммунную реакцию антител и Т-клеток, которые обладают способностью научиться бороться с определенными патогенами после инфекции или вакцинации. Однако у иммунной системы есть и другая, врожденная реакция, которая использует ряд методов быстрого ответа на вредные микроорганизмы или поддержку адаптивного иммунитета.

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Тем не менее, в предыдущих исследованиях ученые установили, что определенные компоненты врожденного иммунитета можно научить реагировать на инфекционные патогены, такие как ВИЧ. А недавно группа ученых выявила у группы так называемых "элитных контроллеров" – носителей ВИЧ, которые не болеют СПИДОМ – миелоидные дендритные клетки, которые имеют характеристики врожденных иммунных клеток.

С помощью РНК-секвенирования мы смогли идентифицировать РНК – MIR4435-2HG – которая присутствовала в большом количестве в миелоидных дендритных клетках элитных контроллеров. Наше исследование показывает, что MIR4435-2HG может быть важным фактором этого состояния, что указывает на адаптивную реакцию,

– отметил автор исследования.

Почему это важно

Основная функция миелоидных дендритных клеток – оказывать поддержку Т-клеткам, которые имеют ключевое значение для способности элитных контроллеров сдерживать ВИЧ. Поскольку MIR4435-2HG в большом объеме была найдена только в клетках этой группы, она может быть частью приобретенной иммунной реакции на инфекцию.

Также миелоидные дендритные клетки с повышенным MIR4435-2hg имеют высокий уровень белка RPTOR, который стимулирует метаболизм. Это позволяет миелоидным дендритным клеткам лучше поддерживать Т-клетки, которые собственно и контролируют ВИЧ.