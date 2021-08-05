Почему вам лучше отказаться от сладкого
Митохондрии часто сравнивают с электростанциями клеток, ведь именно благодаря работе митохондрий клетки организма получают достаточное количество энергии. Несмотря на то, что наш организм всегда нуждается в глюкозе, ее избыток приводит к развитию многих заболеваний.
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Как сделали открытие
В ходе экспериментов ученые обнаружили, что избыток глюкозы снижает концентрацию полиненасыщенных жирных кислот в мембране митохондрий, что собственно и приводит к нарушению их целостности.
Полиненасыщенные жирные кислоты жизненно важны для поддержания функции митохондрий, они регулируют множество процессов в организме, в частности, отвечают за уровень воспалительных процессов и показатели артериального давления.
Что еще раз подтвердило гипотезу о разрушительном действии сахара.
Также ученые обнаружили, что высокое потребление углеводов снижает положительный эффект от полиненасыщенных жирных кислот.
Это важное открытие, которое поможет наладить метаболические процессы в организме человека. Ученые надеются, что эксперты отраслей здоровья, нутрициологии учтут новые данные для коррекции рациона пациентов.