Разрушает митохондрии: почему сахар пагубно влияет на организм

Не секрет, что большое количество сахара резко повышает риски развития сахарного диабета второго типа, но точный механизм зарождения метаболических нарушений до сих пор был непонятным. Теперь же ученые доказали, что рацион с высоким содержанием сахара нарушает работу ключевых структур клеток – митохондрий.

Почему вам лучше отказаться от сладкого

Митохондрии часто сравнивают с электростанциями клеток, ведь именно благодаря работе митохондрий клетки организма получают достаточное количество энергии. Несмотря на то, что наш организм всегда нуждается в глюкозе, ее избыток приводит к развитию многих заболеваний.

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Как сделали открытие

Новое исследование подтвердило – избыток глюкозы в клетках вследствие чрезмерного потребления сахара с пищей нарушает липидный обмен в тканях и приводит к повреждению митохондрий.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что избыток глюкозы снижает концентрацию полиненасыщенных жирных кислот в мембране митохондрий, что собственно и приводит к нарушению их целостности.

Полиненасыщенные жирные кислоты жизненно важны для поддержания функции митохондрий, они регулируют множество процессов в организме, в частности, отвечают за уровень воспалительных процессов и показатели артериального давления.

Что важно, так это то, чтоДля этого не требуется никаких дополнительных усилий – ученые применяли лишь специальную диету с минимальным содержанием сахара.

Что еще раз подтвердило гипотезу о разрушительном действии сахара.

Также ученые обнаружили, что высокое потребление углеводов снижает положительный эффект от полиненасыщенных жирных кислот.

Это важное открытие, которое поможет наладить метаболические процессы в организме человека. Ученые надеются, что эксперты отраслей здоровья, нутрициологии учтут новые данные для коррекции рациона пациентов.