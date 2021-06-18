Как происходило исследование

К таким выводам пришли ученые из 14 стран после анализа демографических данных о девяти различных популяциях людей и 30 популяциях обезьян.

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Исследователей интересовала связь между двумя показателями. Первый – ожидаемая продолжительность жизни. Это средний возраст, в котором умирают люди. Второй – равенство продолжительности жизни. Он показывает, насколько смертность сконцентрирована в группе старшего возраста.

Рост продолжительности жизни

Оказалось, первый показатель растет вместе со вторым. Например, высокое равенство продолжительности жизни сейчас в Японии или Швеции. Большинство людей там умирают в 70 – 80 лет. Но в XIX веке в этих же странах смертность была высокой не только среди пожилых. Тогда продолжительность жизни тоже была ниже.

Такая же связь характерна и для популяций обезьян. Чем меньше детенышей и молодняка погибает, тем выше продолжительность жизни.

Выводы ученых можно считать доказательством гипотезы инвариантной скорости старения. Согласно ей, у каждого вида есть биологические ограничения на продление молодости и жизни. Сможет ли развитие медицины изменить скорость старения людей, пока неизвестно.

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