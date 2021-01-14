Поведение лжецов пытаются давно изучить. Но абсолютно надежных методов распознавания обмана пока нет, поскольку все достаточно индивидуально. Впрочем, недавно ученые заметили одну интересную деталь.

Ученые из Нидерландов и Великобритании обнаружили, какие телодвижения характерны для лжецов. Но во время анализа важно обращать внимание и на их собеседников. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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Обычно исследователи во время экспериментов концентрируются на человеке, который обманывает. Но никогда не обращают внимание на его собеседника. Ученые из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды), Ланкастерского и Открытого университетов (Великобритания) это заметили и решили заполнить этот пробел.

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 98 мужчин в возрасте от 18 до 36 лет. Один пол выбрали для того, чтобы избежать влияния различий на координацию движений участников.

Добровольцев просили решать сложные головоломки, а затем рассказать о них другим участникам.

Перед проведением эксперимента ученые соврали добровольцам о том, что головоломка будет легкой, хоть она такой не была. Это должно было способствовать тому, чтобы впоследствии участники солгали своим собеседникам.

Всех участников снабдили датчиками, с помощью которых ученые фиксировали движения их тела.

При этом задание расписали так, что студентам приходилось врать все более изощренно и прикладывать для этого больше усилий.

Чем отличались участники, которые обманывали

Ученые выяснили, что те участники, которые лгали, имитировали движения своих собеседников. И чем сложнее была ложь, тем точнее "фантазеры" копировали поведение тех, кого обманывали.

Исследователи считают, это связано с тем, что сложный обман требует такой большой умственной работы и тело вынуждено имитировать движения другого человека, чтобы не генерировать их самостоятельно.