Как понять, что человек лжет: специалисты назвали простой способ
Поведение лжецов пытаются давно изучить. Но абсолютно надежных методов распознавания обмана пока нет, поскольку все достаточно индивидуально. Впрочем, недавно ученые заметили одну интересную деталь.
Ученые из Нидерландов и Великобритании обнаружили, какие телодвижения характерны для лжецов. Но во время анализа важно обращать внимание и на их собеседников. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
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Обычно исследователи во время экспериментов концентрируются на человеке, который обманывает. Но никогда не обращают внимание на его собеседника. Ученые из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды), Ланкастерского и Открытого университетов (Великобритания) это заметили и решили заполнить этот пробел.
Как проводилось исследование
- В эксперименте приняли участие 98 мужчин в возрасте от 18 до 36 лет. Один пол выбрали для того, чтобы избежать влияния различий на координацию движений участников.
- Добровольцев просили решать сложные головоломки, а затем рассказать о них другим участникам.
- Перед проведением эксперимента ученые соврали добровольцам о том, что головоломка будет легкой, хоть она такой не была. Это должно было способствовать тому, чтобы впоследствии участники солгали своим собеседникам.
- Всех участников снабдили датчиками, с помощью которых ученые фиксировали движения их тела.
- При этом задание расписали так, что студентам приходилось врать все более изощренно и прикладывать для этого больше усилий.
Чем отличались участники, которые обманывали
Ученые выяснили, что те участники, которые лгали, имитировали движения своих собеседников. И чем сложнее была ложь, тем точнее "фантазеры" копировали поведение тех, кого обманывали.
Исследователи считают, это связано с тем, что сложный обман требует такой большой умственной работы и тело вынуждено имитировать движения другого человека, чтобы не генерировать их самостоятельно.
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