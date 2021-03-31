То, насколько часто выпивает человек, не дает возможности поставить ему диагноз, для этого требуется детальное обследование. Но ученые имеют некоторые критерии этого заболевания.

Признаки алкоголизма

В США диагноз алкогольной зависимости по специальным критериям диагностики. Алкоголиком могут назвать человека, который в течение последнего года мог ответить хотя бы на два вопроса "да":

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Употребление алкоголя в больших количествах и дольше, чем планировалось.

Повторяющиеся безуспешные попытки ограничить употребление алкоголя.

Трата большого количества времени на приобретение алкоголя, его употребление и восстановление после его эффектов.

Сильная, доминирующая над всем тяга к алкоголю.

Периодическое употребление спиртных напитков как следствие неспособности человека справляться со своими ролями на работе, учебе, дома.

Продолжение употребления алкоголя, несмотря на длительные социальные или личные проблемы.

Усиление пренебрежение важными социальными и профессиональными делами, а также отдыхом и развлечениями, или полный отказ от них.

Употребление алкоголя, регулярно сопровождающееся опасностями для здоровья (вождение, опасный секс, плавание, работа с механизмами).

Непрерывное употребление алкоголя, несмотря на понимание того, что повторяющиеся проблемы со здоровьем и психикой связаны именно с ним.

Изменение толерантности к алкоголю.

Отказ от алкоголя сопровождается синдромом отмены.

Какое значение имеет количество выпитого алкоголя

Источник: NIAAA

Количество выпитого алкоголя может быть фактором риска развития алкоголизма. Американский Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA) указывает, что злоупотребление алкоголем и чрезмерная выпивка связаны с развитием зависимости от алкоголя.

Порция алкоголя Согласно ВОЗ: эквивалент 10 граммов чистого спирта – стандартная порция алкоголя.

1 банка пива (330 мл) крепостью 5% – 13 граммов чистого спирта;

1 бокал вина (140 мл) крепостью 12% – 13,3 грамма чистого спирта;

1 рюмка крепкого алкоголя (40 мл) крепостью 40% – 12,6 грамма чистого спирта.

По определению NIAAA, злоупотребление алкоголем – потребление более трех или четырех стандартных порций спиртных напитков в течение любого дня для женщин и мужчин соответственно. Американская Служба оказания помощи алкоголикам (SAMHSA) и наркоманам считает, что человек злоупотребляет алкоголем, если пил в непомерных количествах (более четырех – пяти стандартных порций) хотя бы пять раз в течение последнего месяца.