Именно поэтому, почти никогда детям не нужно делать специфические анализы на определение силы иммунитета. Например, иммунограмму – анализ, который определяет состояние иммунной системы по соотношению и активности иммунных клеток.

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Это очень популярная услуга в лабораториях, вероятно потому, что врачи любят назначать этот анализ. Но он дорогой и не нужен большинству людей.

Признаки ослабленного иммунитета у детей

Вот признаки, когда ребенка действительно стоит отвести к иммунологу и обсудить с ним необходимость иммунограммы:

иммунодефицит или непонятная ранняя смерть (до 30 лет) у родственников;

маленький вес или рост;

шесть или более инфекций уха или дыхательных путей в течение одного года;

две или более серьезные инфекции носовых пазух или пневмонии в течение одного года;

два или более эпизода сепсиса или менингита;

два или более месяца приема антибиотиков без особого эффекта;

повторяющийся или устойчивый кандидоз полости рта или кожи;

рецидивирующие глубокие абсцессы кожи или органов;

хроническая диарея

раны, которые долго не заживают.

Нормы течения заболеваний

В среднем ребенок болеет от 4 до 8 раз в год. Младенцы обычно реже: один-два раза в год, потому что их контакты с людьми ограничены. У старших детей может быть от 10 до 12 инфекций в год, особенно если есть братья и сестры или если они посещают детский сад.

Средняя продолжительность вирусного заболевания составляет 8 дней, но может превышать две недели. Это означает, что ребенок с более чем 10 вирусными респираторными инфекциями может болеть без перерыва в течение почти полгода.

Это нормально, и делать иммунограмму не нужно, к тому же есть дешевые исследования: общий анализ крови, анализ на иммуноглобулины и другие, которые назначает врач в зависимости от подозрений.