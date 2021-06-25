Симптомы Дельта-варианта не слишком отличаются от симптомов других штаммов. Но определенная разница все же есть.

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Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, что инфицированные штаммом Дельта испытывают симптомы, похожие на отравление. Конечно, это все сопровождается стандартными симптомами COVID-19.

Кроме этого, особенностью данного штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.

Пока у нас тишина, но нам уже нужно готовиться. С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, поэтому возможность получить новый штамм на отдыхе снова возрастет,

– написал Жиравецкий.

Эксперт также отметил, что переболевшие коронавирусом люди уже имеют антитела. Так что шансы заболеть снова очень скудные.

Как лечить коронавирус: советы врача

Сбивайте температуру с первого дня заболевания;

Если вы переносите COVID-19 легко, то не спешите выходить из дома. А особенно на 4 – 5 день заболевания – холодный воздух не на пользу вашим легким и могут быть осложнения;

Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался лучше не начинать в этот период;

Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания;

Если у вас есть сопутствующие заболевания, свяжитесь с узким специалистом, который за вами наблюдает (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог);

Перестаньте вести нездоровый образ жизни (курить сигареты, употреблять алкоголь и есть вредную пищу)

Врач добавил, что через 14 дней болезни вы уже не будете заразными, а повторный ПЦР-тест не требуется. И еще один важный совет – если вы планируете ехать за границу, то возьмите с собой аптечку. Ведь там найти лекарство всегда тяжело.

Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.