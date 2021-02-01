Новое исследование ответило на вопрос, какие бактерии живут на зубных щетках. Оказалось, что не все так плохо.

Источник: Microbiome

Боязнь огромного количества опасных бактерий, которые потенциально могут быть в доме, заставляет людей пользоваться гигиеническими средствами, которые содержат антисептики. Эти вещества (например, триклозан) часто содержатся в мыле, зубной пасте, косметике. Однако исследования показывают, что волнения по поводу бактерий часто неоправданны, а у антисептиков могут быть нежелательные эффекты. Один из них – увеличение устойчивости бактерий к антибиотикам.

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Как происходило исследование

Целью новой работы было развеять мифы, связанные с тем, что зубная щетка часто размещается в одном помещении с унитазом и как следствие покрыта частицами фекалий.

Ученые получили информацию о бактериях, которые живут на зубных щетках, из данных "Проекта микробиом зубной щетки". Его участники слали свои зубные щетки ученым по почте и рассказывали о своих гигиенических привычках. Авторы нового исследования анализировали ДНК бактерий, которые были на этих средствах личной гиены.

Какие бактерии живут на зубных щетках

Авторы исследования обнаружили на зубных щетках множество бактерий, которые обычно встречаются в полости рта и на коже. Кишечных бактерий, находящихся в экскрементах, на них не было.

Количество микробов, устойчивых к антибиотикам, было чуть больше на зубных щетках людей, которые сообщали о лучшей гигиене полости рта. Эти бактерии отличались от обычных организмов человеческого организма. Скорее всего, они попали на щетки из пыли.