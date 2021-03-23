Попадают ли в больницы люди, которые второй раз болеют коронавирусом: объяснение инфекциониста
В Киеве на передовой ситуация с коронавирусом очень сложная. Количество кислородных коек во всех столичных "ковидных" больницах критически уменьшается, а больных все больше.
Источник:Евгений Дубровский в Facebook
По его словам, тяжелое течение коронавируса трудно вылечить дома. И про лечение на стационаре есть две новости: хорошая и плохая.
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Хорошая и плохая новость
Дубровский отметил, что позитив заключается в другом ракурсе: в стационаре болеют исключительно те, кто не болел ранее. Это очень важно для понимания того, что происходит с эпидемией коронавируса в мире в целом. Те, кто уже переболел, прочно защищены от повторных заражений.
Никакого прибывания "повторников" нет. Что бы там не писали на просторах ФБ, у нас таких больных нет. Где-то кто-то болеет, конечно, второй раз, но количество таких больных мизерное. И они, видимо, болеют не тяжело. Ведь в стационаре таких больных я не вижу,
– сказал врач,
По словам Дубровского, действительно тяжелые больные – это пациенты не просто с COVID-19, а с целым букетом хронических заболеваний. Возможно, зимний авитаминоз и иммунное истощение тоже играют свою роль. Вместе с новыми штаммами все это дает такой значительный прирост новых пациентов.
Конец пандемии
Инфекционист добавляет, что есть предположение, что переболевшие условным "уханьским" штаммом вместе с больными сейчас "британским" и другими штаммами наконец завершат формирование полноценного коллективного иммунитета и к началу лета все станет на свои места.
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