В Киеве на передовой ситуация с коронавирусом очень сложная. Количество кислородных коек во всех столичных "ковидных" больницах критически уменьшается, а больных все больше.

По его словам, тяжелое течение коронавируса трудно вылечить дома. И про лечение на стационаре есть две новости: хорошая и плохая.

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Хорошая и плохая новость

Евгений Дубровский "Плохая, конечно, что больных очень много. И есть тяжелые кислородные больные, которые без стационарной помощи не имеют шансов на спасение. Но такой шанс и возможность у них есть. Все кровати кислородные, медикаменты в достатке и есть опытный персонал. Уставший, измученный, но он знает свою работу”.

Дубровский отметил, что позитив заключается в другом ракурсе: в стационаре болеют исключительно те, кто не болел ранее. Это очень важно для понимания того, что происходит с эпидемией коронавируса в мире в целом. Те, кто уже переболел, прочно защищены от повторных заражений.

Никакого прибывания "повторников" нет. Что бы там не писали на просторах ФБ, у нас таких больных нет. Где-то кто-то болеет, конечно, второй раз, но количество таких больных мизерное. И они, видимо, болеют не тяжело. Ведь в стационаре таких больных я не вижу,

– сказал врач,

По словам Дубровского, действительно тяжелые больные – это пациенты не просто с COVID-19, а с целым букетом хронических заболеваний. Возможно, зимний авитаминоз и иммунное истощение тоже играют свою роль. Вместе с новыми штаммами все это дает такой значительный прирост новых пациентов.

Конец пандемии

Евгений Дубровский “Поскольку болеют только те, кто еще не болел COVID-19 ранее, можно предположить, что это довольно быстро закончится. Надо продержаться недели три-месяц и эпидемия снова перейдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией в октябре-декабре 2020 года".

Инфекционист добавляет, что есть предположение, что переболевшие условным "уханьским" штаммом вместе с больными сейчас "британским" и другими штаммами наконец завершат формирование полноценного коллективного иммунитета и к началу лета все станет на свои места.